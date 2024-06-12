2024 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201910757

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201910757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 82+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 294,32012

Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 350.042

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201910757

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,32012

Başarı Sıralaması: 350.042

Kontenjan 2023 – 2024 : 82+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,53505

Başarı Sıralaması: 353.853

Kontenjan 2022: 76+0

Yerleşen 2022: 76

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 242,41092

Başarı Sıralaması : 320.627

Kontenjan 2021 : 68+0

Yerleşen 2021 : 68

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,05891

Başarı Sıralaması: 335

Kontenjan 2020 : 76+0

Yerleşen 2020 : 76

Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.