2024 Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 201950483 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 201950483 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 53+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-53 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 248,61970

Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.638.267

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201950483

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 248,61970

Başarı Sıralaması: 1.638.267

Kontenjan 2022 – 2023 : 53+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,40431

Başarı Sıralaması: 1.469.374

Kontenjan 2022: 59+0

Yerleşen 2022: Doldu-59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.5079

Başarı Sıralaması: 1265126

Kontenjan 2021: 55+0

Yerleşen 2021: Doldu-55