2024 Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 201950483 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 201950483 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 53+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-53 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 248,61970
Haliç Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.638.267
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201950483
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 248,61970
Başarı Sıralaması: 1.638.267
Kontenjan 2022 – 2023 : 53+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-53
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,40431
Başarı Sıralaması: 1.469.374
Kontenjan 2022: 59+0
Yerleşen 2022: Doldu-59
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.5079
Başarı Sıralaması: 1265126
Kontenjan 2021: 55+0
Yerleşen 2021: Doldu-55