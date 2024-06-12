2024 Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201990478

Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201990478

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Haliç Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201990478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 369,85795

Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 60

Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 153.072

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990478   

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,85795

Başarı Sıralaması: 153.072

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,86013

Başarı Sıralaması:  171.05

Kontenjan 2022:  51+0

Yerleşen 2022: 51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 274,49041

Başarı Sıralaması :  218.581

Kontenjan 2021 :  42+0

Yerleşen 2021 : 42

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,90286

Başarı Sıralaması:  264

Kontenjan 2020 :  43+0

Yerleşen 2020 : 43

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Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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