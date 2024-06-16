2024 Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 201990519 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 201990519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 227,95168
Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.017.704
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201990519
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 227,95168
Başarı Sıralaması: 2.017.704
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,71186
Başarı Sıralaması: 1.973.892
Kontenjan 2022: 49+0
Yerleşen 2022: Doldu-49
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1479681
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-23