2024 Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 201990519 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 201990519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 227,95168

Haliç Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.017.704

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990519

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 227,95168

Başarı Sıralaması: 2.017.704

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,71186

Başarı Sıralaması: 1.973.892

Kontenjan 2022: 49+0

Yerleşen 2022: Doldu-49

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1479681

Kontenjan 2021: 42+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-23