2024 Haliç Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 201990510 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 201990510 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 39+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-39 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 234,50390
Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.892.958
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201990510
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 234,50390
Başarı Sıralaması: 1.892.958
Kontenjan 2022 – 2023 : 39+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-39
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,58931
Başarı Sıralaması: 1.862.775
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1606913
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-17