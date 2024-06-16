2024 Haliç Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 201990509 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 201990509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 346,25425
Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 450.019
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201990509
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 346,25425
Başarı Sıralaması: 450.019
Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,54765
Başarı Sıralaması: 515.003
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273.41561
Başarı Sıralaması: 549956
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6