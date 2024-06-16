2024 Haliç Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 201990509 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 201990509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 346,25425

Haliç Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 450.019

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990509

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 346,25425

Başarı Sıralaması: 450.019

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,54765

Başarı Sıralaması: 515.003

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.41561

Başarı Sıralaması: 549956

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6