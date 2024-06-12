2024 Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201990482

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201990482 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 68 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 399,21702

Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 68

Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 111.655

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990482

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 399,21702

Başarı Sıralaması: 111.655

Kontenjan 2023 – 2024 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,45915

Başarı Sıralaması: 113.639

Kontenjan 2022: 59+0

Yerleşen 2022: 59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,66154

Başarı Sıralaması : 153.484

Kontenjan 2021 : 51+0

Yerleşen 2021 : 51

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,29905

Başarı Sıralaması: 180

Kontenjan 2020 : 51+0

Yerleşen 2020 : 51

Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.