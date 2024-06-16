2024 Haliç Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201950571 İÖ-Ücretli

201950571 | Haliç Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Haliç Üniversitesi Aşçılık ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Haliç Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201950571 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 201950571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 46+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 195,31681

Haliç Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.660.625

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201950571

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 195,31681

Başarı Sıralaması: 2.660.625

Kontenjan 2022 – 2023 : 46+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,08704

Başarı Sıralaması:  2.182.532

Kontenjan 2022:  51+0

Yerleşen 2022:  Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1610243

Kontenjan 2021:  42+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-30

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