2024 Haliç Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 201990504 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 201990504 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 39+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-39 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 291,44983

Haliç Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 989.148

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990504

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 291,44983

Başarı Sıralaması: 989.148

Kontenjan 2022 – 2023 : 39+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,17662

Başarı Sıralaması: 1.026.358

Kontenjan 2022: 42+0

Yerleşen 2022: Doldu-42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.75028

Başarı Sıralaması: 820582

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Doldu-34