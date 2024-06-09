2024 Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104910034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104910034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 353,99120

Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 148.501

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104910034

ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Hakkari

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 353,99120

Başarı Sıralaması: 148.501

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,66027

Başarı Sıralaması: 164.579

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 301,95676

Başarı Sıralaması : 145.684

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,44606

Başarı Sıralaması: 151

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hakkari Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.