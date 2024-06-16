2024 Hakkari Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 104950342 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hakkari Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 104950342 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hakkari Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hakkari Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Yüksekova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Hakkari Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 228,05889
Hakkari Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.015.657
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104950342
ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: Hakkari
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 228,05889
Başarı Sıralaması: 2.015.657
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220,02985
Başarı Sıralaması: 2.158.875
Kontenjan 2022: 29+1
Yerleşen 2022: Doldu-30
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1625282
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-5