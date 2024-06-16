2024 Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 104970175 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 104970175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hakkari Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Çölemerik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 242,94375

Hakkari Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.738.092

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104970175

ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Hakkari

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,94375

Başarı Sıralaması: 1.738.092

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,35619

Başarı Sıralaması: 1.739.474

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1592068

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-26