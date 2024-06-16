2024 Hakkari Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104970174 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hakkari Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104970174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hakkari Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hakkari Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Yüksekova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Hakkari Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,50282

Hakkari Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.837.176

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104970174

ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

ŞEHİR: Hakkari

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,50282

Başarı Sıralaması: 1.837.176

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,77473

Başarı Sıralaması: 1.949.124

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1602987

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-9