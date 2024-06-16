2024 Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104950263 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 104950263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hakkari Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 294,51484

Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 949.872

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104950263

ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Sağlığı

ŞEHİR: Hakkari

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 294,51484

Başarı Sıralaması: 949.872

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,92892

Başarı Sıralaması: 779.956

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.80089

Başarı Sıralaması: 650653

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41