2024 Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104950263 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 104950263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hakkari Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 294,51484
Hakkari Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 949.872
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104950263
ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi
FAKÜLTE: Çevre Sağlığı
ŞEHİR: Hakkari
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 294,51484
Başarı Sıralaması: 949.872
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,92892
Başarı Sıralaması: 779.956
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262.80089
Başarı Sıralaması: 650653
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41