2024 Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104890383

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104890383

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü tercih kod numarası 104890383 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü Taban Puanı: 528,67069

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 4.574

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104890383   

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 528,67069

Başarı Sıralaması: 4.574

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 522,30677

Başarı Sıralaması:  5.735

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 461,33488

Başarı Sıralaması :  8.004

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 512,42750

Başarı Sıralaması:  8.83

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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