2024 Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 104850113 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 104850113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 95+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-101 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 308,25398

Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 787.7

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104850113

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,25398

Başarı Sıralaması: 787.7

Kontenjan 2022 – 2023 : 95+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-101

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,39140

Başarı Sıralaması: 818.194

Kontenjan 2022: 95+3

Yerleşen 2022: Doldu-98

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.34224

Başarı Sıralaması: 872714

Kontenjan 2021: 95+3

Yerleşen 2021: Doldu-98