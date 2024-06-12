2024 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810626

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Hacettepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104810626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 542,31634

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 175

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 1.089

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810626   

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 542,31634

Başarı Sıralaması: 1.089

Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 175

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 537,51226

Başarı Sıralaması:  1.482

Kontenjan 2022:  170+5

Yerleşen 2022: 175

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 506,61965

Başarı Sıralaması :  957

Kontenjan 2021 :  160+4

Yerleşen 2021 : 164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 540,81010

Başarı Sıralaması:  870

Kontenjan 2020 :  160+4

Yerleşen 2020 : 164

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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