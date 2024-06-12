2024 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104810626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 542,31634
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 175
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 1.089
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810626
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 542,31634
Başarı Sıralaması: 1.089
Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 175
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 537,51226
Başarı Sıralaması: 1.482
Kontenjan 2022: 170+5
Yerleşen 2022: 175
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 506,61965
Başarı Sıralaması : 957
Kontenjan 2021 : 160+4
Yerleşen 2021 : 164
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 540,81010
Başarı Sıralaması: 870
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.