2024 Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810098

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü tercih kod numarası 104810098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dilbilimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dilbilimi Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Taban Puanı: 465,13275

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 7.541

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810098

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 465,13275

Başarı Sıralaması: 7.541

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,01935

Başarı Sıralaması: 8.301

Kontenjan 2022: 62+2

Yerleşen 2022: 64

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 415,98561

Başarı Sıralaması : 8.959

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 429,89962

Başarı Sıralaması: 8.81

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.