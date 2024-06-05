2024 Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810098

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü tercih kod numarası 104810098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dilbilimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dilbilimi Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Taban Puanı: 465,13275
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 7.541
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810098
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 465,13275
Başarı Sıralaması: 7.541
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 456,01935
Başarı Sıralaması: 8.301
Kontenjan 2022: 62+2
Yerleşen 2022: 64
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 415,98561
Başarı Sıralaması : 8.959
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 429,89962
Başarı Sıralaması: 8.81
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.