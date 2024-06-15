2024 Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104890568

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104890568

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi   İletişim Fakültesi   İletişim Bilimleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü tercih kod numarası 104890568 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bilimleri  Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İletişim Bilimleri  Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü Taban Puanı: 310,71648

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 280.042

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104890568   

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,71648

Başarı Sıralaması: 280.042

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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