2024 Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810414

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 104810414 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 404,72458

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 77

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 38.246

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810414

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 404,72458

Başarı Sıralaması: 38.246

Kontenjan 2023 – 2024 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 77

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,01573

Başarı Sıralaması: 66.564

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,62541

Başarı Sıralaması : 77.14

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,97870

Başarı Sıralaması: 72.1

Kontenjan 2020 : 90+3

Yerleşen 2020 : 93

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.