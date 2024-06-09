2024 Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810759

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 104810759 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 463,98076

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 4.09

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810759

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 463,98076

Başarı Sıralaması: 4.09

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 154

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,60861

Başarı Sıralaması: 6.201

Kontenjan 2022: 240+6

Yerleşen 2022: 246

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 403,80887

Başarı Sıralaması : 7.224

Kontenjan 2021 : 240+6

Yerleşen 2021 : 246

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,66544

Başarı Sıralaması: 4.51

Kontenjan 2020 : 230+6

Yerleşen 2020 : 236

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.