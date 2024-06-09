2024 Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810759

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 104810759 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 463,98076
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 4.09
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810759
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 463,98076
Başarı Sıralaması: 4.09
Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 154
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 459,60861
Başarı Sıralaması: 6.201
Kontenjan 2022: 240+6
Yerleşen 2022: 246
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 403,80887
Başarı Sıralaması : 7.224
Kontenjan 2021 : 240+6
Yerleşen 2021 : 246
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 459,66544
Başarı Sıralaması: 4.51
Kontenjan 2020 : 230+6
Yerleşen 2020 : 236
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.