2024 Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810247

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104810247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizik Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 391,44111

Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 121.612

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810247

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,44111

Başarı Sıralaması: 121.612

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,91751

Başarı Sıralaması: 131.709

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 297,33844

Başarı Sıralaması : 168.542

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,37936

Başarı Sıralaması: 185

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.