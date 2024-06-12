2024 Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810538

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810538 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizik Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 421,68447

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 85.874

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810538

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,68447

Başarı Sıralaması: 85.874

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,28618

Başarı Sıralaması: 128.652

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,35802

Başarı Sıralaması : 155.828

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,40720

Başarı Sıralaması: 171

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.