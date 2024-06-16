2024 Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 104850573 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 104850573 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 331,94382
Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 559.028
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104850573
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 331,94382
Başarı Sıralaması: 559.028
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,70768
Başarı Sıralaması: 543.617
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281.75427
Başarı Sıralaması: 481140
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72