2024 Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 104850573 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 104850573 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 331,94382

Hacettepe Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 559.028

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104850573

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 331,94382

Başarı Sıralaması: 559.028

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,70768

Başarı Sıralaması: 543.617

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281.75427

Başarı Sıralaması: 481140

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72