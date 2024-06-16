2024 Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104850485 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 104850485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 343,99037
Hacettepe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 465.912
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104850485
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 343,99037
Başarı Sıralaması: 465.912
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,46256
Başarı Sıralaması: 466.43
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291.80362
Başarı Sıralaması: 409497
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72