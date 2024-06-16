2024 Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104850652 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 104850652 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 378,02319

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 274.593

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104850652

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 378,02319

Başarı Sıralaması: 274.593

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,75800

Başarı Sıralaması: 283.141

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307.62551

Başarı Sıralaması: 318706

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62