2024 Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810062

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 104810062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 322,13493
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 278.259
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810062
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 322,13493
Başarı Sıralaması: 278.259
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,98024
Başarı Sıralaması: 321.045
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 256,96203
Başarı Sıralaması : 336.729
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,31214
Başarı Sıralaması: 316
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.