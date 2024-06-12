2024 Hacettepe Üniversitesi Aktüerya BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 104810335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aktüerya Bilimleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aktüerya Bilimleri Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 328,77504

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 237.203

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810335

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,77504

Başarı Sıralaması: 237.203

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,62923

Başarı Sıralaması: 304.206

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 240,33828

Başarı Sıralaması : 329.191

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,19162

Başarı Sıralaması: 315

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.