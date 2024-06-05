2024 Hacettepe Üni. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104810044

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 104810044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 456,46931

Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 9.287

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810044

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 456,46931

Başarı Sıralaması: 9.287

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 442,13064

Başarı Sıralaması: 11.192

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 410,01719

Başarı Sıralaması : 10.243

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 429,05024

Başarı Sıralaması: 8.97

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.