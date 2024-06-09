2024 Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104710327

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 104710327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 220,03183
Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 1.285.491
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104710327
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 220,03183
Başarı Sıralaması: 1.285.491
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,52639
Başarı Sıralaması: 1.337.989
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214,72973
Başarı Sıralaması: 930
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.