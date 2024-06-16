2024 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 104790027 Ücretsiz

104790027 | Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gümüşhane ilimizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 104790027 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 104790027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi   Sosyal Hizmetler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 246,36543

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.677.371

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790027

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,36543

Başarı Sıralaması: 1.677.371

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,41129

Başarı Sıralaması:  1.469.251

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.34413

Başarı Sıralaması:  1463408

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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