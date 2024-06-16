2024 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104790020 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 104790020 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 225,91723

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.057.224

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790020

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,91723

Başarı Sıralaması: 2.057.224

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,50940

Başarı Sıralaması: 2.122.205

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1609591

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-14