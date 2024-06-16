2024 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104790020 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 104790020 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 225,91723
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.057.224
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104790020
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 225,91723
Başarı Sıralaması: 2.057.224
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,50940
Başarı Sıralaması: 2.122.205
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609591
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-14