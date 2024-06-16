2024 Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104790023 İÖ-Ücretli

104790023 | Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gümüşhane ilimizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104790023 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 104790023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü   Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 256,62305

Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.502.581

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790023

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 256,62305

Başarı Sıralaması: 1.502.581

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,79797

Başarı Sıralaması:  1.553.433

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188.85013

Başarı Sıralaması:  1590741

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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