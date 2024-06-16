2024 Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104750529 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 104750529 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri Bölümü İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 225,11430

Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.072.826

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104750529

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Posta Hizmetleri

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,11430

Başarı Sıralaması: 2.072.826

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,16391

Başarı Sıralaması: 2.501.876

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1558584

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-7