2024 Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104710266

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gümüşhane Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 104710266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü , Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 225,05360

Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 1.214.087

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104710266

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,05360

Başarı Sıralaması: 1.214.087

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,88837

Başarı Sıralaması: 1.261.294

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,10393

Başarı Sıralaması: 917

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.