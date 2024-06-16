2024 Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 104750335 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 104750335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 227,70376
Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.022.534
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104750335
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 227,70376
Başarı Sıralaması: 2.022.534
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,95975
Başarı Sıralaması: 2.309.820
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1601110
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-4