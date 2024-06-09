2024 Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104710309

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gümüşhane ilimizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104710309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane  ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi   Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 104710309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü , Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 221,27112

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.267.667

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104710309   

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,27112

Başarı Sıralaması: 1.267.667

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,07321

Başarı Sıralaması:  1.301.519

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,82940

Başarı Sıralaması:  995

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

taban-taban-puanlari.jpg

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Siirt Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109010161
2024 Siirt Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109010161
2024 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510313
2024 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510313
2024 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203410562
2024 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203410562
2024 Bayburt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101890035
2024 Bayburt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101890035
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı