2024 Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104710309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 104710309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 221,27112

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.267.667

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104710309

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,27112

Başarı Sıralaması: 1.267.667

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,07321

Başarı Sıralaması: 1.301.519

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,82940

Başarı Sıralaması: 995

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.