2024 Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104750186 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104750186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Gümüşhane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 225,58781
Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.063.545
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104750186
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 225,58781
Başarı Sıralaması: 2.063.545
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,30715
Başarı Sıralaması: 2.201.702
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627189
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-17