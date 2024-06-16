2024 Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104750186 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104750186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Gümüşhane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 225,58781

Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.063.545

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104750186

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,58781

Başarı Sıralaması: 2.063.545

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,30715

Başarı Sıralaması: 2.201.702

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627189

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-17