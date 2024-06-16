2024 Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104750423 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 104750423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Gümüşhane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 225,94852
Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.056.602
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104750423
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 225,94852
Başarı Sıralaması: 2.056.602
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,99478
Başarı Sıralaması: 2.110.345
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1623996
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-31