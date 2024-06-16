2024 Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104770384 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 104770384 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Gümüşhane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 238,35592

Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.821.624

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104770384

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 238,35592

Başarı Sıralaması: 1.821.624

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,99276

Başarı Sıralaması: 2.184.826

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1468752

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2