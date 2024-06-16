2024 Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 104790055 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 104790055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 224,55347

Gümüşhane Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.083.916

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790055

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,55347

Başarı Sıralaması: 2.083.916

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,99587

Başarı Sıralaması: 2.234.079

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1613386

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-12