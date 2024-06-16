2024 Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104790057 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104790057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-21 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 231,97496
Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.940.702
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104790057
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 231,97496
Başarı Sıralaması: 1.940.702
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,14245
Başarı Sıralaması: 1.917.649
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1479305
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-2