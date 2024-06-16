2024 Gümüşhane Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104790071 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104790071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Gümüşhane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 260,63727
Gümüşhane Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.436.901
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104790071
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 260,63727
Başarı Sıralaması: 1.436.901
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,20588
Başarı Sıralaması: 1.508.964
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1616030
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-27