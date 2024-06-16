2024 Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104750371 Ücretsiz

104750371 | Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gümüşhane ilimizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104750371 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 104750371 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Torul Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 251,89073

Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.582.206

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104750371

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,89073

Başarı Sıralaması: 1.582.206

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,86469

Başarı Sıralaması:  1.571.083

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.44492

Başarı Sıralaması:  1577699

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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