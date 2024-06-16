2024 Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 104790024 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 104790024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 252,79914
Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.566.883
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104790024
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 252,79914
Başarı Sıralaması: 1.566.883
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,01301
Başarı Sıralaması: 1.440.926
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190.37309
Başarı Sıralaması: 1578380
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52