2024 Gümüşhane Üni. Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104790031

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104790031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 259,70955

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 97.433

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790031

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,70955

Başarı Sıralaması: 97.433

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,34154

Başarı Sıralaması: 84.264

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 32

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,65897

Başarı Sıralaması: 67.8

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.