2024 Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300790048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 300790048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 222,92706

Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.244.111

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790048

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,92706

Başarı Sıralaması: 1.244.111

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,78658

Başarı Sıralaması: 1.547.332

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 3+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 1

Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.