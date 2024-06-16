2024 Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300790056 Burslu

300790056 | Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300790056 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 300790056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü   Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne Doldu-3 kişi yerleşmiştir.

Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 281,68140

Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.120.679

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790056

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 281,68140

Başarı Sıralaması: 1.120.679

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,40917

Başarı Sıralaması:  1.399.587

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.37688

Başarı Sıralaması:  1295665

Kontenjan 2021:  5+0

Yerleşen 2021:  Doldu-5

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202390339 Ücretli
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202390339 Ücretli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 202751647 %50 İndirimli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 202751647 %50 İndirimli
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 300350613 Burslu
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 300350613 Burslu
2024 Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106650463 Ücretsiz
2024 Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106650463 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları