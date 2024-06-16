2024 Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300790056 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 300790056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne Doldu-3 kişi yerleşmiştir.

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Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 281,68140

Girne Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.120.679

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790056

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 281,68140

Başarı Sıralaması: 1.120.679

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,40917

Başarı Sıralaması: 1.399.587

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.37688

Başarı Sıralaması: 1295665

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5