2024 Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300750142 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300750142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.
Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 231,58791
Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.948.074
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300750142
ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 231,58791
Başarı Sıralaması: 1.948.074
Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,46866
Başarı Sıralaması: 2.050.814
Kontenjan 2022: 36+0
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1616226
Kontenjan 2021: 40+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-16