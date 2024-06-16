2024 Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300750133 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300750133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

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Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 295,34824

Girne Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 939.621

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300750133

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 295,34824

Başarı Sıralaması: 939.621

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,48533

Başarı Sıralaması: 828.064

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261.43883

Başarı Sıralaması: 664856

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10